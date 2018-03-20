7 самых экстремальных планет, которые уже открыли астрономы

Недавно астрономы обнаружили самую горячую планету, которая вполне могла бы стать филиалом ада — температура здесь даже выше, чем на некоторых звездах. Но и это еще не все: за последние годы специалисты НАСА открыли целых семь планет, каждая из которых может похвастать невероятно экстремальными условиями.

Самая горячая

KELT-9b Звезда KELT-9 в два с половиной раза массивнее солнца, а планета KELT-9b находится очень близко к ней. На поверхности температура достигает колоссальных 4300 градусов Цельсия — для сравнения, на том же Меркурии температура не превышает каких-то 430 градусов.

Самая холодная

OGLE-2005-BLG-390Lb

Ледяная королева могла бы жить здесь в полном комфорте: температура на этой планете никогда не поднимается выше -223 градусов Цельсия. Ледяной гигант не способен удерживать собственную атмосферу и большая часть его газа лежит на поверхности замороженным снегом.

Самая большая

DENIS-P J082303.1-491201 b Специалисты НАСА уже несколько лет спорят, можно ли вообще называть объект DENIS-P J082303.1-491201 b планетой — уж слишком он велик. Этот гигант в 28, раз массивнее Юпитера, что автоматически ставит его на первое место среди всех когда-либо обнаруженных человеком планет.

Самая маленькая

Kepler-37b Размеры Kepler-37b примерно равны размерам нашей Луны. Твердый мир вполне мог бы стать Землей, если бы не находился слишком близко к своей звезде. К сожалению, температура на поверхности Kepler-37b экстремально высока, жидкой воды, а значит и жизни, тут нет.

Самая старая

PRS B1620-26 b Возраст PRS B1620-26 b целых 12,7 миллиарда лет. Сама Вселенная старше этого газового гиганта всего на миллиард лет — представьте только, сколько чудес могли бы видеть обитатели PRS B1620-26 b.

Самая молодая

V830 Tauri

А вот V830 Tauri сформировалась относительно недавно, всего 2 миллиона лет назад. И она, совсем как живое существо, все еще растет! Здесь очень небезопасно: свою массу планета набирает при столкновении с другими небесными телами и астероидные «бомбежки» происходят несколько раз за день.

Венера

И финалист списка находится совсем неподалеку, в нашей Солнечной системе. Вообще-то, мы просто не умеем пока наблюдать погодные условия на далеких экзопланетах, поэтому и приходится довольствоваться теми, что лежат поближе. Венера занимает первое место в категории «планета с худшей погодой»: ее атмосфера движется быстрее, чем вращается сама планета. К тому же, она в 100 раз плотнее атмосферы Земли и на 95% состоит из углекислого газа. Добавляет радости парниковый эффект, благодаря которому на поверхности Венеры стоит жара в 460 градусов Цельсия.