Климатологи: пальмы скоро будут расти на севере

Пальмы — это неофициальный символ тропических регионов, но, по мнению специалистов, скоро настанет время, когда они начнут произрастать на севере. Таммо Рейхгельт (Tammo Reichgelt) в сотрудничестве с Дэвидом Гринвудом (David Greenwood) из Университета Брэндона и аспирантом Кристофером Уэстом (Christopher West) из Университета Саскачевана изучили распределение пальмовых деревьев по климатическим зонам. По их мнению, знания об этих растениях могут быть полезны для прогнозирования развития ландшафтов и экосистем.

«Пальмы были и остаются чувствительными индикаторами изменения климата, — говорит Гринвуд. — Мы все чаще обнаруживаем, что они произрастают в нетрадиционных местах, таких, как, например, предгорья швейцарских Альп. Это говорит о том, что морозы сейчас не такие сильные, как раньше».

В исследовании, опубликованном в журнале Nature's Scientific Reports, говорится о том, что «разброс» пальм по планете зависит от средней температуры самого холодного месяца в регионе — она должна быть выше 2 градусов по Цельсию или 36 градусов по Фаренгейту. И поскольку в настоящее время климатические зоны смещаются на север, «среда обитания» растительности тоже меняется.

Из-за повышения средней мировой температуры пальмы постепенно меняют «среду обитания» / © Tammo Reichgelt

«К примеру, сейчас в Вашингтоне для пальм слишком холодно, так как средняя температура в январе не превышает 34 градусов по Фаренгейту, − говорит Рейхгельт. — Но мы думаем, что в ближайшее время можно ожидать расширения диапазона их распространения по Америке, потому что температуры постепенно растут».

Ученые обнаружили, что допустимые для выживания температуры растений зависят от их эволюционного наследия: морозоустойчивость пальмы определяет ее специфический вид и место на генеалогическом древе. Более того, полученные данные помогли узнать, каким был климат Земли в прошлом: присутствие пальм в летописи ископаемых указывает на то, что раньше мировые температуры оставались на минимально возможном уровне − от 2 до 5 градусов по Цельсию.

«Если правильно определить, к какой подруппе семейства пальмовых относится окаменелость, то с помощью наших данных можно узнать среднюю температуру, в которой когда-то росло это дерево, − говорит Рейхгельт. − Интересно, что около 50 миллионов лет назад пальмы можно было найти в Антарктике, а значит, когда-то этот регион был почти тропическим».