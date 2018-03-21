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В Ярославской области на два периода ограничат движение большегрузов
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В Ярославской области на два периода ограничат движение большегрузов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Моисеев подписал соответствующий приказ. Запрет на движение большегрузных машин введут со 2 апреля по 1 мая и с 15 июня по 15 августа.
Ограничение в весенний период связано тающим снегом и перепадом температур. Несущая способность автомобильных дорог сокращается в 1,5-3 раза.
«Под воздействием тяжеловесного транспорта дорожное покрытие разрушается, что негативно влияет на безопасность движения», — прокомментировал Евгений Моисеев.
Летом ограничения введут, если днем температура воздуха поднимется выше 32 градусов. Это предельная температура для эксплуатации дорожного полотна.
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