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Со 2 апреля вводятся временные ограничения движения большегрузных машин по территории региона
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Со 2 апреля вводятся временные ограничения движения большегрузных машин по территории региона 

Портал органов государственной власти Ярославской области 56 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
20 марта исполняющий обязанности директора регионального департамента транспорта Евгений Моисеев подписал приказ «О временных ограничениях движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящимся к собственности Ярославской области».
Речь идет о большегрузных машинах. Ограничения вводятся на весенний и летний периоды: со 2 апреля по 1 мая и с 15 июня по 15 августа.
— Ограничение движения тяжеловесного транспорта на дорогах производится ежегодно в плановом режиме, поэтому у грузоперевозчиков есть время заранее спланировать свой график или оформить специальные разрешения на проезд в нашем департаменте, — отметил Евгений Моисеев. — Введение временных ограничений на движение транспортных средств в весенний период связано с процессом интенсивного снеготаяния и перепадами дневных и ночных температур. Из-за переувлажнения несущая способность автомобильных дорог сокращается в 1,5 — 3 раза. Под воздействием тяжеловесного транспорта дорожное покрытие разрушается, что негативно влияет на безопасность движения.
Временные ограничения в летний период вводятся в случае превышения допустимых температур эксплуатации асфальтобетонного покрытия — при значениях дневной температуры воздуха более плюс 32 градусов.
Рекомендуется воздержаться от поездок в период ограничений. В случае острой необходимости в перевозке грузов владелец транспортного средства должен обратиться в департамент для получения специального разрешения на проезд в пределах административных границ Ярославской области. Специалисты департамента проведут согласование маршрута движения, с тем чтобы минимизировать ущерб для автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции и горюче-смазочных материалов, а также перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Кроме того, запреты не действуют на транспорт, в котором находится необходимое для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, дорожную технику.
Справка
Прием заявителей по вопросам выдачи специальных разрешений проводят специалисты комитета управления автомобильными дорогами и взаимодействия с органами местного самоуправления департамента транспорта Ярославской области по адресу: 150000, Ярославль, ул. Чайковского, 42а, кабинет 109.
Режим работы: понедельник — четверг — с 8.30 до 17.30, пятница — с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48. Телефоны: +7 (4852) 78-63-12, 78-63-15, факс 78-63-13.
С перечнем региональных автомобильных дорог, на которых вводится ограничение движения, а также со значениями максимально допустимой нагрузки на ось можно ознакомиться на сайте департамента транспорта.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Ночью на дорогах региональной собственности будет работать более 250 единиц техники О нарушениях в день голосования можно сообщить по телефону горячей линии Общественной палаты региона На Крещение в Ярославской области будет организовано 45 иорданей
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