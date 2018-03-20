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Сильный ветер в Кургане «побрил» многоэтажку
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Сильный ветер в Кургане «побрил» многоэтажку 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Обрушилась часть фасада.
Многоэтажный дом в Кургане частично остался без фасада после сильного ветра, бушевавшего ночью 19 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".
"Вот что произошло с домом во время шторма прошлой ночью», — гласит надпись под снимком, опубликованным в аккаунте kgn_news24 в Instagram.
По словам подписчиков, инцидент произошел по адресу 6-й микрорайон, 6а. «Ладно хоть сам дом не унесло», — принялись шутить пользователи соцсети (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Впрочем, нашлись и те, кто выступил на защиту здания и застройщика. «Зря говорите про дом который не знаете. У нас очень хороший дом и очень теплый. А то что утеплитель сорвало от этого никто не застрахован. Износ материала от воздействия природных климатических условий и времени никто не отменял. Все со временем разрушается», — написала подписчица alferova3498.
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