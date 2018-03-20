Пензенским автомобилистам предстоит пережить очередной снегопад

По данным управления, в Пензе и других населенных пунктах региона прогнозируется снегопад. Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию движения.

Коммунальным службам вновь придется несладко. Ведь до сих пор не ликвидированы последствия субботнего снегопада. Сегодня, 20 марта, только в Первомайском районе в работах по благоустройству района было задействовано 800 дворников и 7 единиц техники.

Администрация Пензы напоминает, что в соответствии с правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе, сгребание и подметание снега на тротуарах в дневное время производится сразу после начала снегопада, на внутриквартальных проездах не позднее чем через час после начала снегопада. Указанные территории должны быть убраны не позднее чем через два часа после окончания снегопада. При ночном снегопаде уборка тротуаров производится до 7 часов утра, придомовых территорий и внутриквартальных проездов — до 10 часов утра.