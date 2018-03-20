С начала года в Москве заделали около шести тысяч дорожных ям

В столице обнаружили и устранили более 5500 дорожных ям, что составило порядка 20 000 кв. метров поврежденного полотна.

Ремонт проводился по просьбе коммунальных служб, Объединения административно-технических инспекций, ГИБДД и самих москвичей, которые оставляли заявки с указанием проблемных участков через портал «Наш город».

В настоящее время для ремонтных работ ежедневно задействовано 25 мобильных бригад, которые работают и при неблагоприятных погодных условиях. Литую смесь из щебня, песка, минерального порошка и битума, разогретую до 190 градусов, используют и в мороз, и в дождь.

Фото: mreporter.ru