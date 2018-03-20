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В конце апреля Карелию снова затопит?
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В конце апреля Карелию снова затопит? 

Карельские вести 1 час назад
Как сообщают метеорологи, освобождение рек от льда можно ожидать в конце апреля или начале мая. Крупные реки полностью растают, к середине мая.
Затопленными могу оказаться восемь районов Карелии — это по подсчетам 99 жилых домов.
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