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Нижневартовск готовится к паводку заранее
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Нижневартовск готовится к паводку заранее 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
К предстоящему половодью в Нижневартовске начали готовиться заранее. Для этого все силы брошены на вывоз снега за черту города. По предоставленным администрацией данным, с начала марта коммунальная техника совершила около 6 тысяч рейсов с вывозом на специализированный полигон.
В микрорайонах города очистка ведется силами управляющих компаний различных форм собственности. Как рассказал директор МУП «САТУ» Виталий Проскуряков, работа по очистке города от снега проходит ежедневно
«Традиционно приводим в порядок кюветы, которые расположены вдоль дорог и предназначены для стока воды с дорожного полотна. На балансе нашего предприятия примерно четыре километра таких канав. Вскрывать их планируем ориентировочно в начале апреля. Если погода будет теплой, данная работа начнется раньше. Все мероприятия направлены на снижение объемов талой воды на дорогах города», — поделился Виталий Проскуряков.
Глава города Василий Тихонов обращает внимание коммунальных служб на своевременную уборку и вывоз снега. Это важнейший пункт, который обеспечит комфортное проживание в городе.
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