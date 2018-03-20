Нижневартовск готовится к паводку заранее

К предстоящему половодью в Нижневартовске начали готовиться заранее. Для этого все силы брошены на вывоз снега за черту города. По предоставленным администрацией данным, с начала марта коммунальная техника совершила около 6 тысяч рейсов с вывозом на специализированный полигон.

В микрорайонах города очистка ведется силами управляющих компаний различных форм собственности. Как рассказал директор МУП «САТУ» Виталий Проскуряков, работа по очистке города от снега проходит ежедневно

«Традиционно приводим в порядок кюветы, которые расположены вдоль дорог и предназначены для стока воды с дорожного полотна. На балансе нашего предприятия примерно четыре километра таких канав. Вскрывать их планируем ориентировочно в начале апреля. Если погода будет теплой, данная работа начнется раньше. Все мероприятия направлены на снижение объемов талой воды на дорогах города», — поделился Виталий Проскуряков.