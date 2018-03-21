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Накат и гололедица. Нижегородцев предупредили о плохой погоде
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Накат и гололедица. Нижегородцев предупредили о плохой погоде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 22 марта будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный снег, слабая метель. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днем -1…-6°. На отдельных участках дорог накат и гололедица.
23 марта в большинстве районов области кратковременный мокрый снег, слабая метель. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем отдельные порывы будут достигать до 13 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, при прояснениях до -18°, днем -3…+2°. На отдельных участках дорог накат и гололедица.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
В условиях гололеда и осадков ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.
Управляя транспортным средством, соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничьте скорость, исключите резкие торможения. У перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что недисциплинированный пешеход представляет собой основную опасность.
Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Даже на исправном транспортном средстве водитель может не успеть среагировать на появление пешехода, машина может пойти юзом и, как следствие, сбить переходящего.
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