Накат и гололедица. Нижегородцев предупредили о плохой погоде

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 22 марта будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный снег, слабая метель. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днем -1…-6°. На отдельных участках дорог накат и гололедица.

23 марта в большинстве районов области кратковременный мокрый снег, слабая метель. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем отдельные порывы будут достигать до 13 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, при прояснениях до -18°, днем -3…+2°. На отдельных участках дорог накат и гололедица.

В условиях гололеда и осадков ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.

Управляя транспортным средством, соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничьте скорость, исключите резкие торможения. У перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что недисциплинированный пешеход представляет собой основную опасность.

Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Даже на исправном транспортном средстве водитель может не успеть среагировать на появление пешехода, машина может пойти юзом и, как следствие, сбить переходящего.