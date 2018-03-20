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Более тридцати машин ликвидируют гололед на трассах Ростовской области
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Более тридцати машин ликвидируют гололед на трассах Ростовской области 

Деловое сообщество 2 часа назад
Вечером 20 марта ожидается ледяной дождь. Столбик термометра замрет на отметке -5 градусов, возможен переход осадков в снег. В связи с этими данными дорожные службы приведены в состояние повышенной готовности. 36 машин сейчас проводят противогололедные мероприятия на трассах Ростовской области. Мониторинг состояния автодорог дежурные ФКУ Упрдор «Азов» ведут круглосуточно при помощи систем метео— и видеоконтроля.
Ледяной дождь и заморозки уже третий день атакуют Ростовскую область. Сильный гололед стал причиной увеличения числа ДТП, а также многокилометровых пробок на трассах донского региона. Спасатели просят водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По возможности лучше воздержаться от поездок. В круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии» Главного управления МЧС России по Ростовской области 8 (863) 239-99-99.
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