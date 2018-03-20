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Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Ростове-на-Дону
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Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Ростове-на-Дону 21-23 марта, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС., — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории города возможны обрыв проводов, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждение крыш, увеличение числа ДТП.
Ростовчанам рекомендуется соблюдать меры безопасности в непогоду: убрать с открытых балконов вещи, не парковать автомобили под деревьями и конструкциями, ограничить выезд на личном транспорте.
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