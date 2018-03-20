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Будет только хуже: в ростовском Гидрометцентре рассказали о погоде в ближайшие дни
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Будет только хуже: в ростовском Гидрометцентре рассказали о погоде в ближайшие дни 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Ростовчанам не стоит ждать хорошей погоды до конца рабочей недели. Более того, синоптики даже обещают ухудшение.
С 21 по 23 марта в Ростове будут дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра завтра, 21 марта, достигнут 24 м/с. Особенно сильный ветер будет утром и днем. К вечеру станет чуть тише — до 20 м/с.
— Возможны перехлесты и обрывы проводов, падение веток, деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП и травм. Просим ростовчан быть осторожными и соблюдать меры безопасности: убрать с открытых балконов вещи, водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать автомобили под деревьями. В экстренной ситуации звоните по единому номеру спасения 112, — рассказали в пресс-службе городского ГО и ЧС.
Вчера, 19 марта, на трассе М-4 «Дон» из-за ледяного дождя ввели ограничение движения. Сегодня, 20 марта, ограничение продолжает действовать. Водители стоят в пробках. Проезд по трассе затруднен из-за гололеда. Особо опасные участки в Каменском и Тарасовском районах. На трассе спасатели развернули мобильные пункты обогрева.
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