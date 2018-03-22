Снегопад отрезал улицу воронежского села Гремячий Колодезь от цивилизации

Воронежские активисты ОНФ рассказали о ситуации, сложившейся в заваленном снегом селе Гремячий Колодезь в Семилукском районе.

Жители улицы Садовая не могут выехать из своих домов из-за нерасчищенной дороги. В толстом слое снега вязнут даже полноприводные авто. Со стороны села Лосево толщина сугробов уже больше метра. Улица расположена на самой окраине села, и трактор, направленный районной администрацией для расчистки снега, просто сюда не добирается. При этом центральные улицы чистили несколько раз и даже тогда, когда там не было снега, а на Садовую с начала года техника приезжала не более пяти раз.

«На то, чтобы несколько раз в течение дня «утюжить» центральную улицу, деньги нашлись, а на окраины их почему-то нет», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ Александр Гончаров

А когда наступит весна грунтовая дорога на Садовой и вовсе превратится в грязное болото с глубокими колеями.

ОНФ направил обращения в администрацию Семилукского района и в региональный департамент транспорта и автомобильных дорог с просьбой разобраться в проблеме.