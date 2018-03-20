Более 20 районов УрФО попадают под угрозу затопления во время весеннего половодья

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 марта. / ТАСС /. Более 20 районов Уральского федерального округа, десятки дорог и мостов попадают в зону возможной ЧС при наступлении весеннего половодья. Власти в регионах, спасатели и синоптики рассказали, как проходит подготовка к паводку в регионах Урала.

Реконструкция и строительство дамб

Тяжело проходит паводок в последние годы в Тюменской области . В апреле 2016 года город Ишим с населением более 65 тыс. человек пережил сильнейший за последние 40 лет паводок — уровень воды в реке Карасули достигал отметки в 868 см. Весной 2017 года паводок повторился, были затоплены территории нескольких муниципалитетов Тюменской области, в некоторых из них ввели режим ЧС.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько, подготовку к паводку начали еще в 2017 году, профилактические мероприятия проводят в 26 муниципалитетах. По словам Юсько, в Исетском районе области для снижения рисков возникновения ЧС планируется очистить водопропускные трубы и каналы для отвода талых вод, укрепить земляной вал в селе Исетское. Также в регионе планируется реконструкция 16 и строительство десяти гидротехнических сооружений (ГТС).

"Всего в городских округах и муниципальных районах Тюменской области, территории которых подвержены угрозе подтоплений, может быть развернуто 353 пункта временного размещения с возможностью размещения более 63 тыс. человек. В целом система РСЧС Тюменской области готова к паводкоопасному периоду 2018 года", — заключил собеседник агентства.

Подрывы, чернение и распил льда

Кургане к паводку начали готовиться 15 марта — тогда началась распиловка льда на реке Тобол. «Лед размечается на квадраты и с помощью специальных пил прорезается на глубину до 60-70 см. Когда уровень воды в реке поднимется, лед разломится на небольшие фрагменты и беспрепятственно пройдет створ моста, дамбы или другого гидротехнического сооружения. Такой способ, в отличие от подрыва ледяной массы, безопасен, не наносит вреда строениям и сооружениям, находящимся вблизи», — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

В этом году толщина льда на реках региона составляет от 50 до 70 см. Всего до конца марта планируется разрушить более 23 тыс. квадратных метров льда. Глубина распила составит более 70% от общей толщины ледяного покрова, уточнили в ведомстве.

Аналогичные мероприятия запланированы и в городе Далматово . Как рассказал ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области Константин Юровских, паводок в регионе пройдет ожидается на уровне 2017 года. Предварительно, угроза ЧС ожидается в Далматовском, Шадринском , Целинном и Белозерском районах Курганской области

Прогноз по паводку в Челябинской области пока не известен. Традиционно в зону подтопления попадают юг области и горнозаводская зона. «Все будет зависеть от количества осадков, температуры, которая будет в марте — апреле. Предположительно, паводок будет не легче, чем в прошлом году», — сказали ТАСС в пресс-службе регионального МЧС , уточнив, что годом ранее в регионе не было паводковых ЧС.

Пока спасатели региона готовятся к чернению льда краской, чтобы он сильнее нагревался на солнце и таял, и другим мероприятиям. Также со следующей недели на водоемах планируют начать работу пиротехники.

Готовимся заранее

Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к паводку начали готовиться заранее. По прогнозам, «большая вода» придет в регион в июне, но дорожники арктического региона уже начали подготовку. Зимой на Ямале выпало большое количество снега, что может ухудшить состояние дорог и искусственных сооружений.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа, с повышением влажности насыпи автодорог снижается их несущая способность. Дорожники чистят водопропускные трубы от снега, убирают снег с насыпей дорог, с подходов к мостам.

"На этот период на дорогах также дежурят противопаводковые бригады, круглосуточно дежурит техника и рабочие. Дополнительно вводятся ограничения по весу транспортных средств и начинают активную работу пункты весового контроля", — добавили в департаменте.

Подготовку к паводку начали и в Свердловской области . По данным регионального департамента информационной политики, в зоне весеннего половодья могут оказаться территории семи муниципалитетов — Карпинск Красноуфимск , Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ.

Региональные министерства здравоохранения и АПК готовятся создать в этих муниципалитетах запасы продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. Также поставлена задача предусмотреть резервные варианты транспортного сообщения в случае, если участки автодорог будут временно подтоплены.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало половодья в Свердловской области ожидается в первой декаде апреля.