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На Кубани снова похолодает
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На Кубани снова похолодает 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Сегодняшнее тепло провокационное, с 21 марта станет прохладнее, — об этом «АиФ-Юг» сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края. Усилится западный ветер. В Краснодаре ожидается +12°C днём. Но уже с 22-го дневные температуры будут в пределах 5-10 градусов тепла, а ночные близки к нулю. По северу края — показатели на термометре будут отрицательные — до -3°C. В выходные температура воздуха будет держаться уровне 1-6 градусов тепла, ночью около 0°C. В северных районах до -5°C..
С 22 по 24 марта ожидаются осадки в виде дождя по югу региона, в горах снег, по северу и северо-востоку налипание мокрого снега. В краевом центре, действительно, будет дождь с мокрым снегом. Ветер в северной части будет дуть с порывами 20-25 м/с, на Азовском побережье — 13-18 м/с.
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