Фоторепортаж: весеннее равноденствие по-петербургски

20 марта, в день весеннего равноденствия ночь и день длятся ровно по 12 часов — пришла астрономическая весна. Однако климатическая все еще отказывается приходить в Петербург . Вместо этого в ближайшие дни горожан ждут снег, мороз и гололедица на дорогах. Судя по фотографиям из Instagram, петербуржцам остается лишь иронизировать над погодой этой весной: например, слепить снеговиков.

Фото: @enzo_ellios, @piteroutdoor, @aapichueva, @alexstrizhov, @stvasin, @mskpit, @__erratic__ Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.