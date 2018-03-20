Ещё
Фоторепортаж: весеннее равноденствие по-петербургски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фоторепортаж: весеннее равноденствие по-петербургски 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
20 марта, в день весеннего равноденствия ночь и день длятся ровно по 12 часов — пришла астрономическая весна. Однако климатическая все еще отказывается приходить в Петербург. Вместо этого в ближайшие дни горожан ждут снег, мороз и гололедица на дорогах. Судя по фотографиям из Instagram, петербуржцам остается лишь иронизировать над погодой этой весной: например, слепить снеговиков.
Фото: @enzo_ellios, @piteroutdoor, @aapichueva, @alexstrizhov, @stvasin, @mskpit, @__erratic__ Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Ученые предсказали аномально высокую температуру в России весь XXI век В Госдуму внесли законопроект об использовании криптовалют Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии74
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора175
Порошенко нашел замену российскому газу292
В Киеве дали ответ по выборам в РФ22
Крымский мост готовят к открытию78
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение