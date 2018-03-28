Автомобилисты Ленобласти смогут сообщать о ямах на дорогах на «горячую линию»

Ленинградской области открыта телефонная линия по приему жалоб автомобилистов на вновь выявленные дефекты дорожного покрытия

Замечания принимаются круглосуточно по телефону диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодор» 8 (812) 251-42-84 или по электронной почте info@ленавтодор.рф.

Устранение повреждений асфальта на региональных дорогах по поступившим сигналам будет вестись во всех районах региона. Такое указание областной дорожный комитет дал подрядным организациям, отвечающим за их содержание. Мера обусловлена постоянными перепадами температуры воздуха, что негативно отражается на дорожном покрытии.

Полноценный сезон ремонтных работ начнётся с наступлением устойчивого «плюса».