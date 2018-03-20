Весна уже близко: синоптики рассказали, когда ждать долгожданное тепло

Весна уже близко. С сегодняшнего дня в северное полушарие возвращается солнце. И уже этим вечером начинается астрономическая весна. Но это теоретически. А вот когда на самом деле придет тепло, синоптики рассказали «МИР 24».

Юрий Варакин. «Предстоящие три дня до конца недели температурный фон в Москве Подмосковье будет на один-два градуса ниже нормы. У нас вообще переход через ноль по климату 27 марта для Москвы. И как раз уже с 26 марта температуры будут ночные около нуля, то есть и среднесуточные температуры будут уже в норме, слабо отрицательные в ночное время и уже на положительном фоне дальше», — отметил заместитель директора по работе Ситуационного центра Росгидромета

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