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Весна уже близко: синоптики рассказали, когда ждать долгожданное тепло
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Весна уже близко: синоптики рассказали, когда ждать долгожданное тепло 

Мир24 4 часа назад
Весна уже близко. С сегодняшнего дня в северное полушарие возвращается солнце. И уже этим вечером начинается астрономическая весна. Но это теоретически. А вот когда на самом деле придет тепло, синоптики рассказали «МИР 24».
«Предстоящие три дня до конца недели температурный фон в Москве и Подмосковье будет на один-два градуса ниже нормы. У нас вообще переход через ноль по климату 27 марта для Москвы. И как раз уже с 26 марта температуры будут ночные около нуля, то есть и среднесуточные температуры будут уже в норме, слабо отрицательные в ночное время и уже на положительном фоне дальше», — отметил заместитель директора по работе Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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