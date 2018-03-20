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МЧС предупреждает об опасности выхода на лед Волги
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МЧС предупреждает об опасности выхода на лед Волги 

ТРК Губерния 5 часов назад
Жигулевская ГЭС начинает подготовку к паводку. Сбросы воды через гидроузел уже завт
ра, 21 марта, увеличатся до 10 тысяч кубометров в секунду. Это на 3 тысячи больше, чем сейчас. Из-за чего лед у берегов Волги будет разрушаться, ожидается образование промоин. В первую очередь это коснется Самары, Новокуйбышевска, Волжского и Безенчукского районов. Сотрудники регионального управления МЧС предупреждают об опасности и не рекомендуют переходить реку пешком. «На дворе 20 марта, а ледовое покрытие (сегодня проводили замеры льда) составляют 51 см, что выше нормы для этого периода времени. Ледовое покрытие устойчивое сегодня, но в связи с проводимыми мероприятиями мы прогнозируем в ближайшие дни именно разрушение ледового покрытия. С завтрашнего дня выход на лед становится опасным для жизни», — предупредил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Около областного центра уровень воды держится на отметке 29 метров, прогнозируется подъем на 70 сантиметров. В связи с угрозой здоровью и жизни людей, по берегам Волги спасатели выставят запрещающие и информационные знаки. При возникновении чрезвычайных ситуаций просят звонить по единому телефону пожарных и спасателей (101 или 01).
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