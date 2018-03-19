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В Воронеже пассажирам пришлось толкать застрявшие в снегу «ПАЗы»: видео появилось в сети
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В Воронеже пассажирам пришлось толкать застрявшие в снегу «ПАЗы»: видео появилось в сети 

Вести Воронеж 19 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Инцидент произошёл на улице Степана Разина. Два автобуса застряли на нечищеной улице Степана Разина в Воронеже во время сильного снегопада. Вызволять «ПАЗы» пришлось пассажирам. Видео случившегося опубликовали в группе «Аварии |ДТП| Воронежа» в соцсети в воскресенье, 18 марта. На записи видно, что сначала в снегу застрял один автобус. Пассажиры вышли из салона и стали толкать «ПАЗ» в гору — в сторону здания ЮВЖД. Следом на том же участке дороге застрял второй автобус. Пассажиры также вышли вызволять его из снега. При этом ни один из водителей помочь горожанам не решился.
Пользователи соцсети, просмотревшие видео, написали, что «надо было забрать деньги и идти на другой автобус», а «маршрутчики, цари дороги, пусть друг друга и толкают». Некоторые задались вопросом, почему пассажиры не могли объединить силы и сначала вытолкнуть один автобус, а затем другой. Чем завершилась история, неизвестно. Сильный снегопад накрыл Воронеж в субботу, 17 марта. Метель продолжалась около полутора суток и завершилась только под утро воскресенья. В итоге в регионе выпала 20-дневная норма осадков. Как воронежцы пережили мартовский «апокалипсис», смотрите здесь. Дарья Крымова
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