Борьба со снегом идет в столице Карелии 

Дороги в Петрозаводске, замело утренним снегопадом.
Уже со вчерашнего вечера власти объявили борьбу со снегом и гололедом. Вся техника находиться в боевой готовности.
на данный момент на улицах города идет массовое покрытие всех олиделеных дорог и тротуаров пескосоляной смесью. Когда погода нормализуется и осадки прекратятся на улице выйдет техника для очистки дорог.
— рассказал исполнительный директор ООО «ТехРент» Александр Сорокин.
так же ВЕДЕТСЯ уборка снега с мет общественного пользования.
— отметил исполнительный директор ООО «ТехРент».
Сейчас, на дорогах ситуация оценивается в норме. Снегопад должен закончится в ближайшие часы.