Борьба со снегом идет в столице Карелии

Дороги в Петрозаводске , замело утренним снегопадом.

Уже со вчерашнего вечера власти объявили борьбу со снегом и гололедом. Вся техника находиться в боевой готовности.

на данный момент на улицах города идет массовое покрытие всех олиделеных дорог и тротуаров пескосоляной смесью. Когда погода нормализуется и осадки прекратятся на улице выйдет техника для очистки дорог.

так же ВЕДЕТСЯ уборка снега с мет общественного пользования.

— отметил исполнительный директор ООО «ТехРент».

Сейчас, на дорогах ситуация оценивается в норме. Снегопад должен закончится в ближайшие часы.