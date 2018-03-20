Вскрытие рек в Самарской области ожидается на 5–7 дней позже, чем в прошлом году

Толщина льда у Волги в черте Самары по данным на 20 марта составляет 51 см, что больше нормы для этого периода. Об этом на брифинге, посвященном подготовке к паводку, во вторник, 20 марта, сообщил руководитель ГУ МЧС России по 63 региону Олег Бойко . Однако он призвал горожан, а особенно любителей зимней рыбалки, усилить бдительность и не выходить на лед, так как уже с 21 марта ожидается разрушение ледового покрова у берегов в связи с деятельностью Жигулевской ГЭС.

Олег Бойко рассказал, что в Самарской области вскрытие рек ото льда ожидается на 5–7 дней позже, чем в прошлом году. Это связано с погодными условиями марта: днем — потепление, ночью — промерзание. Такую обстановку синоптики прогнозируют до конца марта.

— В целом, судя по запасам воды в снежном покрове, мы ожидаем паводок на уровне трех последних лет, то есть в пределах нормы, — пояснил глава экстренного ведомства 63 региона.

Обильный паводок в Самарской области фиксировали в 2016 году. Пик подтоплений пришелся на 7–9 мая. В эти дни уровень воды в Волге у Самары составил 32,88 метра.

В целом причиной обильного паводка в 2016 году в Самарской области стало совпадение сроков его прохождения сразу на трех реках — Волге, Каме и Вятке, которые взаимосвязаны между собой (Вятка относится к бассейну реки Кама, Кама относится к бассейну реки Волга).