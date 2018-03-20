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Экстремальная жара грозит Соединенным Штатам
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Экстремальная жара грозит Соединенным Штатам 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Специалисты Школы морских и атмосферных наук в Майами предсказали более частые периоды экстремальной жары в некоторых регионах страны. Речь, в первую очередь, идет о Калифорнии и юго-западных областях. Серьезные климатические изменения, возникшие из-за глобального потепления, начнутся в ближайшее время, к 2020 году. В своем прогнозе метеорологи отталкиваются от анализа погодных данных в период с 1900 по 2010 годы, пишет «Русская планета».
Напомним, экстремальной специалисты называют жару, при которой рекордно высокая температура держится на протяжении трех и более дней подряд. Как правило, жертвами аномальных температур становятся пожилые люди и страдающие от скачков давления.
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