Из-за ухудшения погодных условий красноярцев просят быть внимательнее

Из-за шквалистого ветра автомобилистов просят быть внимательнее, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В такую погоду сильные порывы ветра могут столкнуть автомобиль на встречную полосу. Самыми опасными участками дорог являются мосты, многополосные шоссе в городе и загородные трассы, незащищенные лесополосой. Особое внимание следует обращать на пешеходов.

«Ветер может подтолкнуть пеших участников дорожного движения на проезжую часть. Водителям следует соблюдать скоростной режим и контролировать дистанцию», — советуют в ГИБДД