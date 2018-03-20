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Из-за ухудшения погодных условий красноярцев просят быть внимательнее
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Из-за ухудшения погодных условий красноярцев просят быть внимательнее 

АиФ Красноярск 6 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Из-за шквалистого ветра автомобилистов просят быть внимательнее, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
В такую погоду сильные порывы ветра могут столкнуть автомобиль на встречную полосу. Самыми опасными участками дорог являются мосты, многополосные шоссе в городе и загородные трассы, незащищенные лесополосой. Особое внимание следует обращать на пешеходов.
«Ветер может подтолкнуть пеших участников дорожного движения на проезжую часть. Водителям следует соблюдать скоростной режим и контролировать дистанцию», — советуют в ГИБДД.
Кстати, на севере края из-за ухудшения погодных условий закрыли для движения легкового автотранспорта автодорогу «Норильск — Алыкель». Проезд открыт только для автобусов, следующих по маршруту «Норильск — Кайеркан — Алыкель», а также грузового и технологического транспорта, осуществляющего движение по расписанию.
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