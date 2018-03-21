В Одесской области без газа и тепла остались две тысячи человек

Об этом сообщает ГоСЧС.

«С 18 марта в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2120 абонентов, всего в ЖК Суворовский проживает 6 500 чел.). Температура воздуха 2 градуса мороза», — говорится в сообщении.

Восстановить газоснабжение теперь обещают до конца 21 марта.

В то же время ранее сообщалось, что восстановление газоснабжения в Одесской области запланировано на 19 марта.