Ещё
В Одесской области без газа и тепла остались две тысячи человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Одесской области без газа и тепла остались две тысячи человек 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает ГоСЧС.
«С 18 марта в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2120 абонентов, всего в ЖК Суворовский проживает 6 500 чел.). Температура воздуха 2 градуса мороза», — говорится в сообщении.
Восстановить газоснабжение теперь обещают до конца 21 марта.
В то же время ранее сообщалось, что восстановление газоснабжения в Одесской области запланировано на 19 марта.
Украина.ру: последние новости
На улице Телеги: Киев парализован, до Бандеры тяжело добраться То террористы, то нелетная погода: в аэропорту Одессы пассажиров не выпускали из самолета 10 часов Украина покрылась льдом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины124
Пенсии россиян будут считать по-новому111
Путин занялся «списком Собчак»33
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение