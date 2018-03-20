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Ледяной дождь отререзал путь к Ростову-на-Дону
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Ледяной дождь отререзал путь к Ростову-на-Дону 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Многокилометровые заторы сохраняются на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
Ледяной дождь перекрыл дороги к Ростову-на-Дону. Из-за непогоды наглухо встала трасса М-4 «Дон». Двое суток многокилометровые колонны большегрузов, с каждым часом застрявших становилось все больше, пытались пробиться со стороны Воронежа.
На помощь спасатели отправили несколько отрядов. Мобильные бригады — это больше сотни человек — дежурят и сейчас.
Для попавших в опасную зону водителей открыты несколько пунктов обогрева. На трассу вышли мощные тягачи, которые помогают растаскивать грузовики. По прогнозам, в ближайшие дни осадков не будет. Ветер тоже утих, но ситуация все еще остается серьезной. На дороге по-прежнему сильный гололед.
Как сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по региону, за прошедшие сутки более 150 автолюбителей обратились к спасателям за помощью на дорогах в Ростове-на-Дону.
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