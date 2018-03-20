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Кафе и заправки на трассе «Дон» превратили в пункты обогрева: спасатели рассказали о ситуации на дороге
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Кафе и заправки на трассе «Дон» превратили в пункты обогрева: спасатели рассказали о ситуации на дороге 

161.ru 54 минуты назад
Фото: 161.ru
Сегодня утром, 20 марта, всё еще продолжает действовать ограничение движения на трассе М-4 «Дон» на участке от 777-го по 1026-й километр. На трассу не пускают пассажирские автобусы. Об этом сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев.
По его словам, наиболее проблемные участки трассы располагаются в Каменском и Тарасовском районах. За ситуацией на дороге следят беспилотники.
— Обстановку мониторят пять оперативных группу. Также отслеживают ситуацию с помощью камер и интернета. На проблемных участках работают 20 экипажей ГИБДД, больше 28 единиц автодорожной техники, более 12 спецмашини, 4 тягача, — сообщил Евгений Кондратьев.
На трассе открыли 8 мобильных пунктов обогрева. Их развернули в придорожных гостиницах, кафе и даже на заправках. По прогнозу Ростовского гидрометцентра, в ближайшие часы погода не изменится.
Из-за ледяного дождя участок трассы Каменск-Шахтинский — Волгоград закрыли еще вчера днем. Накануне там образовалась большая пробка. В затор на дороге попал и автобус с детьми.
— Проезд ограничен 19 марта с 13:20 из-за сильного ледяного дождя. Дорогу обрабатывают от гололеда, — сообщили в ФКУ Упрдор «Азов». — Для экстренной связи с оперативным дежурным следует звонить по номеру +7 863 232-94-60.
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