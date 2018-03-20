Зима в разгар календарной весны: в Молдову «пришли» снегопады

КИШИНЕВ , 20 мар — Sputnik . Синоптики предупреждают — во вторник в республику опять вернется непогода — обещают снег. В Молдове до 22 марта действует «желтый код» метеоопасности в связи с резким похолоданием, снегопадами и порывистым ветром.

Геомагнитная обстановка не спокойная: ожидаются слабые геомагнитные бури, переходящие в сильные. Медики рекомендуют следить за здоровьем.

"Желтый код", как отмечают в Государственной гидрометеорологической службе Молдовы, означает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Метеорологи предупредили о снежных заносах и о том, что температура воздуха в этот период — на 6-11 градусов ниже климатической нормы.

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По данным Госадминистрации автомобильных дорог, на расчистку национальных дорог после воскресного снегопада вышли 363 единицы спецтехники, а 307 рабочих рассыпали 1633 тонны противогололедного материала. Кроме того, справляться с последствиями непогоды помогают 680 спасателей и 500 полицейских.

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