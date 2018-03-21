Когда в Молдову придет весна: точный прогноз погоды на 22 и 23 марта

КИШИНЕВ , 21 мар — Sputnik . По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет отличаться переменной облачностью. С утра возможна ясная погода, к вечеру опять вероятный осадки в виде снега. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от минус 6 до плюс 2 градусов.

В течение дня возможны сильные геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуется следить за своим здоровьем.

Ветер северный, скорость порывов составит 5-7 метров в секунду.

В течение двух дней, 22 и 23 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике сохранится прежний характер погоды, вероятен снег.

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Столбик термометра в эти дни будет колебаться от минус 7 до плюс 3. Но при этом будет снежно. Снег, вероятно, закончится лишь к концу недели.

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Старались именно на Вербоносицу наломать как можно больше веток вербы и развесить их в доме. Считалось, что это содействует чистоте, целомудрию, красоте, здоровью.

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Это был день весеннего равноденствия, и в народе считали, что с этого момента начинается весна. Особенность 21 марта состоит в том, что день уже немного прибавился и по времени равен вечеру. Прилетали жаворонки, и по этому случаю хозяйки также выпекали печенья в виде таких птиц. «Жаворонками» 21 марта угощали детей, и считалось, что такие печенья на столе символизируют радость, благополучие и счастье.