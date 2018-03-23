Какими будут выходные: точный прогноз погоды в Молдове на 24 и 25 марта

КИШИНЕВ , 23 мар — Sputnik . По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет отличаться переменной облачностью, днем вероятны осадки в виде снега. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от минус 5 до плюс 2 градусов. Атмосферная остановка в норме, без заметных геомагнитных возмущений. Ветер северный, скорость порывов составит 2-3 метра в секунду. В течение двух дней, 24 и 25 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике сохранится прежний характер погоды, вероятен снег. В Ночные часы столбик термометра опустится до минус 9 градусов. Весна откладывается>>> Снег, вероятно, закончится лишь к концу недели. Праздники и народные приметы В народе 23 марта называли Василисой, вешней воды указательницей. Православная церковь почитает память Святой Василисы. Известно, что она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василису также поймали и стали вынуждать отречься от Христа. Однако девочка была непреклонна, и ее подвергли избиениям, страшным пыткам. На Руси святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Молились ей для того, чтобы большая вода не затопила деревню и дом. Говорили, что, поскольку Василиса наделяет воды способностью помнить и видеть сокровенное, а потому, проникает в дома только к тем, кто провел год во грехе.