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Украина покрылась льдом
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Украина покрылась льдом 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
На западе также обещаю снег, на Закарпатье — мокрый снег. Днем до —2…-5. В Ужгороде днем 0…+2. На севере — снег. Днем —3…-6.
На востоке сегодня снег и мокрый снег. Дневная температура 0…-5. В Киеве 20 марта обещают снег. Днем —4…-6.
Холодная и ненастная погода сохранится до конца рабочей недели — 23 марта. Об этом заявил глава украинского Гидрометцентра Николай Кульбида, предсказав повышение температуры с субботы 24 марта. При этом он отметил, что до настоящей весны далеко, и под словом «потепление» он подразумевает лишь повышение температуры до плюсовых показателей в дневные часы.
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