Украина покрылась льдом

Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе также обещаю снег, на Закарпатье — мокрый снег. Днем до —2…-5. В Ужгороде днем 0…+2. На севере — снег. Днем —3…-6.

На востоке сегодня снег и мокрый снег. Дневная температура 0…-5. В Киеве 20 марта обещают снег. Днем —4…-6.

Холодная и ненастная погода сохранится до конца рабочей недели — 23 марта. Об этом заявил глава украинского Гидрометцентра Николай Кульбида, предсказав повышение температуры с субботы 24 марта. При этом он отметил, что до настоящей весны далеко, и под словом «потепление» он подразумевает лишь повышение температуры до плюсовых показателей в дневные часы.