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«Смещение сезонов». В гидрометцентре рассказали, где прячется весна
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«Смещение сезонов». В гидрометцентре рассказали, где прячется весна 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина объяснила сильные холода в марте на Ямале «смещением сезонов».
«Раз в новогоднюю ночь в центре России зеленела травка и шли дожди, то зима по праву отвоевывает себе ещё месяц холода», — сказала Людмила Паршина.
Она добавила, что ученые исследуют этот феномен и пока приходят к выводу, что определенные изменения в смене сезонов есть и связаны они с глобальным потеплением.
Настоящая весна пока чувствуется в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края. В Крыму воздух днем уже прогревается до плюс 18 градусов, а в районе Сочи и до плюс 24. На всей остальной территории России весна пробивается крайне трудно и медленно.
На Ямале погода очень разная. Так, в Салехарде по ночам мороз достигает 36 градусов, а в это же время в Надыме и Красноселькупе — почти дождь и около нуля. В гидрометцентре подчеркнули, что тому виной — антициклон, который проходит над северо-западной частью региона. Он останется на территории почти до конца марта.
«Весна обязательно будет, она уже на пороге, — цитирует Паршину «Российская газета». — Яркое солнце и образующиеся кучевые облака свидетельствуют о весенних изменениях в атмосфере. Снег испаряется и подтаивает на солнце. Все это говорит о переломе зимнего характера погоды».
ИА Север-Пресс: последние новости
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