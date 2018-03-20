«Смещение сезонов». В гидрометцентре рассказали, где прячется весна

Заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина объяснила сильные холода в марте на Ямале «смещением сезонов».

«Раз в новогоднюю ночь в центре России зеленела травка и шли дожди, то зима по праву отвоевывает себе ещё месяц холода», — сказала Людмила Паршина.

Она добавила, что ученые исследуют этот феномен и пока приходят к выводу, что определенные изменения в смене сезонов есть и связаны они с глобальным потеплением.

Настоящая весна пока чувствуется в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края . В Крыму воздух днем уже прогревается до плюс 18 градусов, а в районе Сочи и до плюс 24. На всей остальной территории России весна пробивается крайне трудно и медленно.

На Ямале погода очень разная. Так, в Салехарде по ночам мороз достигает 36 градусов, а в это же время в Надыме и Красноселькупе — почти дождь и около нуля. В гидрометцентре подчеркнули, что тому виной — антициклон, который проходит над северо-западной частью региона. Он останется на территории почти до конца марта.