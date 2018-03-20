Сказ о безопасном реагенте: в Ярославле грязный снег с дорог тает на газонах

Ярославцы возмущены — грязный снег с дорог в городе сваливают прямо на газоны. Всё это под лучами весеннего солнца начинает потихоньку таять.

— Допускается складировать снег на газоне. Соль — не самый страшный реагент для почвы, — объяснили в мэрии Ярославля , но всё же пообещали, что в ближайшее время снег оттуда сгребут и вывезут на специальный полигон.

Грязный снег свалили на газоны

Экологи, в свою очередь, говорят, что убирать грязный снег с газонов нужно, но тоже не спешат бить в колокола.

— Эти реагенты, действительно, не очень опасны для окружающей среды, — считает инженер-эколог Ольга Дмитриева . — Это, пожалуй, больше некрасиво и неэстетично.