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Сказ о безопасном реагенте: в Ярославле грязный снег с дорог тает на газонах
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Сказ о безопасном реагенте: в Ярославле грязный снег с дорог тает на газонах 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ярославцы возмущены — грязный снег с дорог в городе сваливают прямо на газоны. Всё это под лучами весеннего солнца начинает потихоньку таять.
— Допускается складировать снег на газоне. Соль — не самый страшный реагент для почвы, — объяснили в мэрии Ярославля, но всё же пообещали, что в ближайшее время снег оттуда сгребут и вывезут на специальный полигон.
Грязный снег свалили на газоны
Экологи, в свою очередь, говорят, что убирать грязный снег с газонов нужно, но тоже не спешат бить в колокола.
— Эти реагенты, действительно, не очень опасны для окружающей среды, — считает инженер-эколог Ольга Дмитриева. — Это, пожалуй, больше некрасиво и неэстетично.
А вот дачников за мусор и прошлогоднюю траву на своих землях будут штрафовать. Да и не только их, владельцев участков в черте города тоже. В МЧС говорят, что на такие меры придётся идти ради пожарной безопасности.
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