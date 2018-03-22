Циклон негодует: в Башкирии резко испортится погода

На башкирскую столицу движется очередной средиземноморский циклон. В зоне его действия без лопаты и резиновых сапог делать нечего: ожидается сильный снег, а днем потеплеет до +2… -3 градусов, и к нему добавится еще и дождь.

— В отдельных районах на дорогах — гололёд, снежные заносы, налипание мокрого снега на провода и деревья, — рассказали в Башгидромете.

К пятнице, 23 марта, циклон сместится, в его тыловой части осадков станет меньше, похолодает до -4 градусов.

Управление гражданской защиты просит быть внимательнее на дорогах.

— Из-за интенсивного снегопада видимость ухудшится, рекомендуем снизить скоростной режим и выдерживать дистанцию, — отметили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют избегать парковок вблизи деревьев, линий электропередач и домов с покатыми крышами.