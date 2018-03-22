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Циклон негодует: в Башкирии резко испортится погода
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Циклон негодует: в Башкирии резко испортится погода 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
На башкирскую столицу движется очередной средиземноморский циклон. В зоне его действия без лопаты и резиновых сапог делать нечего: ожидается сильный снег, а днем потеплеет до +2… -3 градусов, и к нему добавится еще и дождь.
— В отдельных районах на дорогах — гололёд, снежные заносы, налипание мокрого снега на провода и деревья, — рассказали в Башгидромете.
К пятнице, 23 марта, циклон сместится, в его тыловой части осадков станет меньше, похолодает до -4 градусов.
Управление гражданской защиты просит быть внимательнее на дорогах.
— Из-за интенсивного снегопада видимость ухудшится, рекомендуем снизить скоростной режим и выдерживать дистанцию, — отметили в ведомстве.
Специалисты рекомендуют избегать парковок вблизи деревьев, линий электропередач и домов с покатыми крышами.
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