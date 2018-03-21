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Снег вперемешку с дождём: на Башкирию надвигается средиземноморский циклон
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Снег вперемешку с дождём: на Башкирию надвигается средиземноморский циклон 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Новая волна снегопадов накроет Башкирию в конце этой недели. После небольшой передышки во вторник и в среду, когда на большей территории республики небо было безоблачным, в регион придёт новый циклон.
По сведениям башкирских синоптиков, в четверг, 22 марта, в республике вновь ожидается ухудшение погодных условий. Причиной тому стало приближение средиземноморского циклона.
Во второй половине недели ожидается снег, по югу республики — до сильного, днем к снегу будет примешиваться и дождь. Дорожные условия будут неблагоприятными: на трассах гололёд, снежные заносы, снежный накат, налипание мокрого снега на провода и деревья. Температура воздуха в ночь на 22 марта составит -3… -8 °С, по северо-востоку до -13 °С. Днём столбик термометра покажет до +2… -3 °С. Ветер ночью юго-восточный умеренный, днем западный умеренный.
— В пятницу, 23 марта, в тыловой части интенсивность атмосферных явлений будет уменьшаться, температура воздуха понизится, — сообщили Башгидрометцентре.
В пятницу небольшой снег, местами до умеренного. Ветер западного направления, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -8… -13 °С, при прояснении до -18 °С. Днем также станет прохладнее, до -2… -7 °С.
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 Ещё 2 источника 
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