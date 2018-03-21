Снег вперемешку с дождём: на Башкирию надвигается средиземноморский циклон

Новая волна снегопадов накроет Башкирию в конце этой недели. После небольшой передышки во вторник и в среду, когда на большей территории республики небо было безоблачным, в регион придёт новый циклон.

По сведениям башкирских синоптиков, в четверг, 22 марта, в республике вновь ожидается ухудшение погодных условий. Причиной тому стало приближение средиземноморского циклона.

Во второй половине недели ожидается снег, по югу республики — до сильного, днем к снегу будет примешиваться и дождь. Дорожные условия будут неблагоприятными: на трассах гололёд, снежные заносы, снежный накат, налипание мокрого снега на провода и деревья. Температура воздуха в ночь на 22 марта составит -3… -8 °С, по северо-востоку до -13 °С. Днём столбик термометра покажет до +2… -3 °С. Ветер ночью юго-восточный умеренный, днем западный умеренный.

— В пятницу, 23 марта, в тыловой части интенсивность атмосферных явлений будет уменьшаться, температура воздуха понизится, — сообщили Башгидрометцентре.

В пятницу небольшой снег, местами до умеренного. Ветер западного направления, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -8… -13 °С, при прояснении до -18 °С. Днем также станет прохладнее, до -2… -7 °С.