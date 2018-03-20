На Байкале вследствие сейсмоактивности и повышения дневных температур наблюдается ухудшение состояния льда 

Знаки, предупреждающие об особо опасных
местах, выставляются государственными инспекторами по маломерным судам
на Байкале. Из-за сейсмоактивности и повышения среднесуточных температур
здесь наблюдается ухудшение ледовой обстановки.
Сергей Зуев, старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского инспекторского участка:
«В настоящее время на акватории озера
произошли значительные подвижки ледового поля. Так, в районе н.п.
Листвянка вдоль побережья Байкала на удалении от 10 до 50 метров по направлению к северо-западу проходит становая трещина, местами открытая —
шириной до 20 сантиметров, имеющая динамический характер. От поселка
Листвянка до поселка Большие Коты наблюдается движение становой трещины с разрывами до 50 сантиметров, торосные явления высотой до полутора
метров. В районе пади Черная в 12 километрах от Листвянки в сторону
Больших Котов в прибрежной зоне — промоина, диаметр которой — до 10 метров. От мыса Большой Кадильный до поселка Большое Голоустное на удалении до 1000 метров от берега — расширение становой трещины местами
до 4-х метров».
Государственные инспекторы по маломерным
судам напоминают о запрете выезда на лед вне ледовых переправ и убедительно просят туристов ограничить выход на лед в данных местах!