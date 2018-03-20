Ещё
На Байкале вследствие сейсмоактивности и повышения дневных температур наблюдается ухудшение состояния льда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Байкале вследствие сейсмоактивности и повышения дневных температур наблюдается ухудшение состояния льда 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
Знаки, предупреждающие об особо опасных
местах, выставляются государственными инспекторами по маломерным судам
на Байкале. Из-за сейсмоактивности и повышения среднесуточных температур
здесь наблюдается ухудшение ледовой обстановки.
Сергей Зуев, старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского инспекторского участка:
«В настоящее время на акватории озера
произошли значительные подвижки ледового поля. Так, в районе н.п.
Листвянка вдоль побережья Байкала на удалении от 10 до 50 метров по  направлению к северо-западу проходит становая трещина, местами открытая —
шириной до 20 сантиметров, имеющая динамический характер. От поселка
Листвянка до поселка Большие Коты наблюдается движение становой трещины с  разрывами до 50 сантиметров, торосные явления высотой до полутора
метров. В районе пади Черная в 12 километрах от Листвянки в сторону
Больших Котов в прибрежной зоне — промоина, диаметр которой — до 10  метров. От мыса Большой Кадильный до поселка Большое Голоустное на  удалении до 1000 метров от берега — расширение становой трещины местами
до 4-х метров».
Государственные инспекторы по маломерным
судам напоминают о запрете выезда на лед вне ледовых переправ и  убедительно просят туристов ограничить выход на лед в данных местах!
Хот: последние новости
Усиление ветра, снег и поземка ожидаются на территории Иркутской области в ряде районов Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 208 объектов социально-культурной сферы будет вестись в 2018 году Россиян могут обязать платить аванс за услуги ЖКХ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей32
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России249
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной359
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос32
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
00:39
Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн»
Общество
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение