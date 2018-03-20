На Байкале вследствие сейсмоактивности и повышения дневных температур наблюдается ухудшение состояния льда

Знаки, предупреждающие об особо опасных

местах, выставляются государственными инспекторами по маломерным судам

на Байкале. Из-за сейсмоактивности и повышения среднесуточных температур

здесь наблюдается ухудшение ледовой обстановки.

Сергей Зуев , старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского инспекторского участка:

«В настоящее время на акватории озера

произошли значительные подвижки ледового поля. Так, в районе н.п.

Листвянка вдоль побережья Байкала на удалении от 10 до 50 метров по направлению к северо-западу проходит становая трещина, местами открытая —

шириной до 20 сантиметров, имеющая динамический характер. От поселка

Листвянка до поселка Большие Коты наблюдается движение становой трещины с разрывами до 50 сантиметров, торосные явления высотой до полутора

метров. В районе пади Черная в 12 километрах от Листвянки в сторону

Больших Котов в прибрежной зоне — промоина, диаметр которой — до 10 метров. От мыса Большой Кадильный до поселка Большое Голоустное на удалении до 1000 метров от берега — расширение становой трещины местами

до 4-х метров».

Государственные инспекторы по маломерным

судам напоминают о запрете выезда на лед вне ледовых переправ и убедительно просят туристов ограничить выход на лед в данных местах!