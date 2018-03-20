Мелодия тепла

Примет у весны много, однако самая знакомая и верная — капель. И есть даже святой, к имени которого делают приставку Капельник. Павел Капельник.

Можно долго ломать голову, какое отношение имеет человек божий к такому простому явлению, как капель, однако объяснение простое.

В этот день почитают двух святых Павлов: Препростого и Исповедника, а Капельник — всего лишь старое название марта. Наши предки считали, что с Павла «весна идет». Причем делали оговорку «С крыш капает, а за нос цапает». И правда, сейчас ночью и утром мороз дает о себе знать, а вот днем столбик термометра уверенно ползет вверх.

Именно с этого дня начиналось активное таянье снега, солнце становилось не только ярким, но и по-весеннему ласковым. Ну а по поводу сугробов на дорогах и снежных шапок на крышах наши предки не переживали, у них было свое мнение на этот счет. Падающий с крыш снег в этот день расценивали как тяжкие грехи, которые падают на землю. 20 марта следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных» и просить о прощении за содеянное.

Конечно, в наши дни нужно быть осторожнее, все-таки крыши стали значительно выше, а грехи гораздо тяжелее…

Впрочем, не будем о грустном, а вновь обратимся к знаниям наших предков и проверим, насколько они были мудрыми. Существует два поверья, которые вы можете проверить.

Например, если на Павла Капельника к ночи небо становилось пасмурным, это предвещало заморозки на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай. Несмотря на наличие гаджетов и прогнозов специалистов, я не раз убеждалась, что приметы наших предков «работают».