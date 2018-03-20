У жителей Заволжского района отключили отопление и горячую воду

Напомним, что коммунальная авария произошла вечером в понедельник, 19 марта. На пересечении проспекта Машиностроителей и Папанина из-за перепадов температуры лопнул водопровод. В результате 200 домов Заволжского рйона остались без тепла. Жители дома №9 на улице Папанина рассказали, что в квартирах нет не только отопления, но и горячей воды. Ярославцам повезло, что в городе отступили морозы. В квартирах пока 19 градусов.