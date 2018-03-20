У жителей Заволжского района отключили отопление и горячую воду 

Напомним, что коммунальная авария произошла вечером в понедельник, 19 марта. На пересечении проспекта Машиностроителей и Папанина из-за перепадов температуры лопнул водопровод. В результате 200 домов Заволжского рйона остались без тепла. Жители дома №9 на улице Папанина рассказали, что в квартирах нет не только отопления, но и горячей воды. Ярославцам повезло, что в городе отступили морозы. В квартирах пока 19 градусов.
Михаил Кузнецов, директор ДГХ, пообещал, что последствия аварии устранят до 17 часов 20 марта. Однако до сих пор ситуация не изменилась. Мы будем следить за развитием событий.