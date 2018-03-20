Коммунальная авария в Заволжском районе: прорвало трубу

В зоне риска оказались около 200 многоквартирных домов, 16 детских садов, 6 школ и областная больница. Однако ситуация не критична: температура за сутки может упасть в помещениях на 1-3 градуса. На социальных объектах не будут отключать отопление, его переведут на обратный режим.