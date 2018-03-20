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Коммунальная авария в Заволжском районе: прорвало трубу
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Коммунальная авария в Заволжском районе: прорвало трубу 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В зоне риска оказались около 200 многоквартирных домов, 16 детских садов, 6 школ и областная больница. Однако ситуация не критична: температура за сутки может упасть в помещениях на 1-3 градуса. На социальных объектах не будут отключать отопление, его переведут на обратный режим.
Инцидент произошел на пересечении улицы Папанина и проспекте Машиностроителей. На участке прорвало трубопровод диаметром 700 милиметров. Она не выдержала из-за перепадов температуры. Бригада будет работать над устранением неполадок с восьми утра 20 марта. Мэрия города не ввела режим ЧС, но Владимир Слепцов взял ситуацию под контроль. Он поставил задачу всем ответственным службам: решить проблему в течение суток.
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