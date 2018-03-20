Дорогу Лидога — Ванино открыли для автобусов после циклона

ХАБАРОВСК , 20 марта. / ТАСС /. Движение по закрытой ранее из-за метели дороги Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре возобновили для автобусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 11:00 (04:00 мск) движение по автодорогам края восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.