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Дорогу Лидога — Ванино открыли для автобусов после циклона
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Дорогу Лидога — Ванино открыли для автобусов после циклона 

ТАСС 3 часа назад
ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Движение по закрытой ранее из-за метели дороги Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре возобновили для автобусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
"С 11:00 (04:00 мск) движение по автодорогам края восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.
Дорогу в понедельник закрыли для автобусов из-за сильного снега и порывистого ветра. Осадки в центральную часть края принес циклон с западных регионов страны. В настоящее время циклон сместился на восток. В регионе закрывали паромную переправу Ванино — Холмск, в Комсомольске-на-Амуре отменялись занятия для младших классов.
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