Лед и снежная пелена: непогода захватила в плен дороги Волгоградской области

Погода проверила на прочность всех автомобилистов, оказавшихся на беспросветных и занесенных снегом трассах Волгоградской области

— Сегодня ехал по трассе до Саратова . Видимость не больше 50 метров. А уж если едет встречная машина, то и вовсе ничего не видно, — вспоминает водитель Вячеслав Шустов. — Ситуацию усугубил и сильный ветер, поднимавший столбы поземки. Справедливости ради надо заметить, что на дороге работала коммунальная техника. Вот только посыпать трассу песком в такие порывы ветра было просто бессмысленно.

Дороги Волгограда замело снегом

По словам Вячеслава Шустова, многие водители решили не искушать судьбу и переждать катаклизмы на обочине.

— Мы, конечно, терпели и не такие капризы погоды, — признается опытный водитель. — Но все же ехать по такой трассе очень неприятно.

В снежный плен попали и автомобилисты, выехавшие в сторону Астрахани . Волгоградцы уверены, что избежать серьезных аварий удалось лишь благодаря осторожности самих водителей.

— Я ехал по занесенной снегом дороге — обзор нулевой, — делится впечатлениями автомобилист Сергей Мирный. — Многие водители, заметив резкое ухудшение погоды, заняли место в «кармане» и ждали встречи с коммунальной техникой. К счастью, по пути не заметил ни одной аварии.

Трассы накрыло снежной пеленой

Не меньше препятствий волгоградцам подготовили и городские магистрали. Горожане наперебой делятся фотографиями занесенных снегом дорог, до которых даже вечером не добралась щетки коммунальных машин.

— И Первая, и Вторая Продольная погрязли в снегу, — рассказывает волгоградец Михаил Александров . — Даже если коммунальщики и проезжали по дорогам днем, то к вечеру вся их работа сошла на нет. Трассы города абсолютно не готовы к вечернему наплыву водителей.