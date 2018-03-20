Лед и снежная пелена: непогода захватила в плен дороги Волгоградской области 

Погода проверила на прочность всех автомобилистов, оказавшихся на беспросветных и занесенных снегом трассах Волгоградской области.
— Сегодня ехал по трассе до Саратова. Видимость не больше 50 метров. А уж если едет встречная машина, то и вовсе ничего не видно, — вспоминает водитель Вячеслав Шустов. — Ситуацию усугубил и сильный ветер, поднимавший столбы поземки. Справедливости ради надо заметить, что на дороге работала коммунальная техника. Вот только посыпать трассу песком в такие порывы ветра было просто бессмысленно.
Дороги Волгограда замело снегом
По словам Вячеслава Шустова, многие водители решили не искушать судьбу и переждать катаклизмы на обочине.
— Мы, конечно, терпели и не такие капризы погоды, — признается опытный водитель. — Но все же ехать по такой трассе очень неприятно.
В снежный плен попали и автомобилисты, выехавшие в сторону Астрахани. Волгоградцы уверены, что избежать серьезных аварий удалось лишь благодаря осторожности самих водителей.
— Я ехал по занесенной снегом дороге — обзор нулевой, — делится впечатлениями автомобилист Сергей Мирный. — Многие водители, заметив резкое ухудшение погоды, заняли место в «кармане» и ждали встречи с коммунальной техникой. К счастью, по пути не заметил ни одной аварии.
Трассы накрыло снежной пеленой
Не меньше препятствий волгоградцам подготовили и городские магистрали. Горожане наперебой делятся фотографиями занесенных снегом дорог, до которых даже вечером не добралась щетки коммунальных машин.
— И Первая, и Вторая Продольная погрязли в снегу, — рассказывает волгоградец Михаил Александров. — Даже если коммунальщики и проезжали по дорогам днем, то к вечеру вся их работа сошла на нет. Трассы города абсолютно не готовы к вечернему наплыву водителей.
Из-за обрушившегося на регион ледяного дождя дорожники на несколько часов закрыли трассу Волгоград— Каменск— Шахтинский и два участка трассы Р-22 «Каспий». На спасение дорог ото льда и снега выехало 30 коммунальных машин. В администрации Волгограда тем временем отчитывались о том, что город расчищают 75 единиц техники.