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Предсказаны сроки наступления смертоносной жары в США
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Предсказаны сроки наступления смертоносной жары в США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Yuri Gripas / Reuters
Американские ученые выяснили, что связанное с деятельностью человека изменение климата приведет в 2020 году к частым периодам экстремальной жары в Калифорнии и на юго-западе США. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи использовали климатические модели, а также данные о климате, собранные с 1900 по 2010 годы. Это позволило им спрогнозировать рост температуры воздуха в летние месяцы до конца XXI века. При этом экстремальная жара определялась как жаркий период длительностью в три или более дней, в которые температура достигала рекордно высоких значений.
Оказалось, что глобальное потепление станет главным фактором возникновения тепловых волн в районе Великих озер к 2030 году и на равнинах США к 2050-2070 годам. При этом увеличится смертность людей, уязвимых к высокой температуре воздуха. Ситуация осложнится тем, что в данных регионах наблюдается высокий рост населения.
Ранее в 2017 году международная группа ученых выяснила, что к концу XXI века число жертв экстремальных погодных условий может вырасти с трех до 150 тысяч человек ежегодно.
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