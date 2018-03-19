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Астрономическая весна наступит 20 марта
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Астрономическая весна наступит 20 марта 

Газета.Ru 2 часа назад
В Московском планетарии озвучили точное время наступления астрономической весны — 20 марта, в 19:15, передает НСН.
Именно в эту минуту солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.
В планетарии отметили, что в день весеннего равноденствия на всем земном шаре день и ночь длятся по 12 часов. Продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название — равноденствие. Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие.
По древним поверьям после весеннего равноденствия начинаются обновления в природе: тает снег, набухают почки на деревьях, птицы возвращаются с юга.
При этом, как пишет сайт "Подмосковье сегодня", столичный регион еще ожидает похолодание снегопады. Температура будет опускаться до -13 по области ночью, днем температура перешагнет нулевую отметку. На этой неделе в дневное время будет до +1.
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