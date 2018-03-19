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«Теперь самое интересное»: то, чего ждали все приморцы, произойдет через 6 дней
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«Теперь самое интересное»: то, чего ждали все приморцы, произойдет через 6 дней 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Приморье ждет резкое потепление в конце этой недели, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».
По данным прогноза, в пятницу и субботу, 23-24 марта, по краю пройдет теплый фронт, местами будет увеличение облачности, местами возможны незначительные осадки, на побережье местами появится туман. После чего край ждет резкое потепление.
«Теперь самое интересное. После прохождения теплого фронта в Приморском крае начнется резкое потепление. 25-26 марта днем температура воздуха установится выше 10°С во многих местах. Так что впереди нас ждет пока только хорошая и теплая погода!», — отметил метеоэксперт.
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