«Теперь самое интересное»: то, чего ждали все приморцы, произойдет через 6 дней

Приморье ждет резкое потепление в конце этой недели, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».

По данным прогноза, в пятницу и субботу, 23-24 марта, по краю пройдет теплый фронт, местами будет увеличение облачности, местами возможны незначительные осадки, на побережье местами появится туман. После чего край ждет резкое потепление.