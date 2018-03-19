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В Самарской области ожидатся долгожданное потепление
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В Самарской области ожидатся долгожданное потепление 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Уже в четверг в Самарской области будет ощутимо дыхание весны. Долгожданные прогнозы сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».
Несмотря на то, что ночи будут по-прежнему морозными, в дневные часы воздух начнёт заметно прогреваться. И уже в этот четверг, 22 марта, достигнет отметки в -1 градус. По словам синоптиков, переменчивую погоду в регион принесли волновые циклоны Средиземного моря. Такого обильного снегопада, какой обрушился на Самарскую область накануне, специалисты не прогнозируют. Однако небольшие осадки в ближайшие дни все же ожидаются.
Фото: pixabay.com
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