Подкрался ночью: в Новосибирске заморосил первый весенний дождик

Сегодня ночью в Новосибирске пошёл первый весенний дождь. На дорогах и тротуарах образовались большие лужи.

Новосибирцы, которым не спится, фотографируют капли первого дождя в году на своих окнах и мостовые, сверкающие лужами в свете уличных фонарей.

В городе установилась тёплая погода. Температура воздуха достигает от +1 до +4 градусов. Ночной дождь сопровождается сильным ветром.

На 20 марта новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение — сегодня ночью в Новосибирске и области порывы ветра могут достигать 27 м/с.