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Подкрался ночью: в Новосибирске заморосил первый весенний дождик
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Подкрался ночью: в Новосибирске заморосил первый весенний дождик 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня ночью в Новосибирске пошёл первый весенний дождь. На дорогах и тротуарах образовались большие лужи.
Новосибирцы, которым не спится, фотографируют капли первого дождя в году на своих окнах и мостовые, сверкающие лужами в свете уличных фонарей.
В городе установилась тёплая погода. Температура воздуха достигает от +1 до +4 градусов. Ночной дождь сопровождается сильным ветром.
На 20 марта новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение — сегодня ночью в Новосибирске и области порывы ветра могут достигать 27 м/с.
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