Мощная утечка теплоэнергии: в Ярославле 200 многоэтажек, 16 садиков, 6 школ и больница в зоне риска

В Заволжском районе Ярославля сегодня произошла серьёзная авария — на сетях энергосистем идёт мощная утечка теплоэнергии — из-за морозов прорвало трубопровод диаметром 700 миллиметров. В зоне риска там сейчас 200 многоэтажек, а также 16 детских садов, 6 школ и Ярославская областная клиническая больница.

— Я взял на личный контроль работы по устранению аварии на теплосетях в Заволжском районе, — заверил мэр Ярославля Владимир Слепцов . — Чтобы не допустить чрезвычайную ситуацию, я собрал на комиссию по чрезвычайным ситуациям со всеми службами — департамент городского хозяйства, МЧС , энергоснабжающие организации, ГИБДД , управляющие компании и главного врача больницы. Всем ответственным службам поставил задачу, чтобы в течение завтрашнего дня все работы, в том числе и благоустройство, были завершены.

Власти говорят, что завтра в усиленном режиме бригады по устранению последствий аварии будут работать с 8 утра. Режим ЧС введен не был, потому что ситуация под контролем и завтра должна будет решена в течение дня.

— Мы связались с меторологами, — добавил глава города. — Завтра ожидается +1… +2 градуса, что позволяет вести работы по восстановлению.

Жителям Заволжского района рекомендуется держать окна закрытыми, чтобы удержать тепло в квартирах. В течение дня температура в домах может упасть на 1–3 градуса. В детских садах, школах и областной больнице теплоснабжение не прекратится.