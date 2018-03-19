Когда в Центральную Россию придёт тепло

В 19:15 по московскому времени 20 марта произойдёт весеннее равноденствие, когда Солнце пересечёт небесный экватор и перейдёт из Южного полушария небесной сферы в Северное. В результате день и ночь будут длиться по 12 часов. Ждать ли в связи с этим потепления в Центральной России , как научиться вычислять приход весны и почему модельеры определяют её по собственным критериям, « Парламентской газете » рассказал директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд

— Роман Менделевич, большинство регионов нашей страны уже заждались весну. Она будет?

— Конечно, будет. Надо ещё немного потерпеть. К сожалению, день весеннего равноденствия тут не точка отсчёта. В средней полосе России тепло начнёт приходить ближе ко второй половине апреля, когда температура перестанет опускаться ниже нулевой отметки. Тем более что нынешняя весна по состоянию на 18 марта, например, в Москве стала самой холодной, достигнув температуры минус 19,7 градуса. А с начала марта температура воздуха оказалась на 4,2 градуса ниже средних многолетних значений.

— Почему же тогда мы так ждём день весеннего равноденствия?

— Он позволяет нам делить год на сезоны и психологически поддерживает. Но существует понятие «климат», которое в переводе с греческого означает наклон солнечных лучей. Поэтому, как бы мы не ориентировались на астрономические факторы, сезоны существенно зависят от широты, где расположен тот или иной регион. Чем он севернее, тем наклон солнечных лучей меньше, а чем ближе к экватору, тем угол больше. То есть ориентирование на день весеннего равноденствия допустима, но для более южных широт около 45 градусов.

— Какие регионы страны там находятся?

Нынешняя весна по состоянию на 18 марта, например, в Москве стала самой холодной, достигнув температуры минус 19,7 градуса. Вы вот как считаете, можно ли день весеннего равноденствия ассоциировать с весной где-нибудь в Якутии , где сейчас трещат сорокаградусные морозы? Нет! Я понимаю, что мы ждём прихода весны, тем более что зима в этом году была не очень солнечная, мрачная.

— Какие критерии есть у вас для определения точного прихода весны?

— Разные. Например, когда сходит снежный покров. В Московской области земля освобождается от него в третьей пятидневке апреля, и я думаю, именно это правильно ассоциировать с весной. Кроме того, в первой декаде апреля начинается взламывание льда на реках. Тоже верный признак весны.

— То есть, по поводу весеннего марта питать иллюзий не советуете?

— В наших широтах март — зимний месяц. Среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений в самом его конце, тогда же прилетают грачи. А день весеннего равноденствия всегда непостоянен. Он может сдвигаться в пределах недели.

— Так хочется ощутить тепло в воздухе…

— Многие модельеры утверждают, что без верхней одежды можно находиться на улице при температуре плюс 15 градусов, ходить, например, в костюме. Это, уверены они, и есть показатель весны. Тогда ждём вторую половину апреля! Так уж мы живём, в таких широтах, ежегодно задаваясь вопросом: когда же наступит весна.