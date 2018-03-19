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Власти украинского Днепра объявили выходные из-за снегопада
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Власти украинского Днепра объявили выходные из-за снегопада 

РИА Новости 6 часов назад
КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Власти украинского Днепра (Днепропетровск до переименования) объявили преждевременные каникулы для школьников и двухдневные выходные для бюджетников из-за «снежного коллапса», который парализовал транспорт в городе, сообщается на сайте Днепровского горсовета в понедельник.
Как сообщают местные власти, за последние сутки в Днепре выпала двухмесячная норма осадков, слой снега местами достиг 68 сантиметров. Из-за резкого ухудшения погодных условий в мэрии приняли решения, которые помогут работникам коммунальных служб быстрее преодолеть последствия непогоды.
"По словам мэра (Бориса Филатова — ред.), завтра, 20 марта, в школах Днепра начнутся шестидневные каникулы. Продлятся они до 26 числа включительно. В детсадах во вторник и среду будут работать дежурные группы — в случае значительного уменьшения численности детей", — говорится в сообщении.
Также 20 и 21 марта в городском совете, его исполнительных органах и коммунальных предприятиях, кроме тех, которые предотвращают чрезвычайную ситуацию, будут выходными днями. Рекомендации отменить работу в ближайшие два дня мэр дал и руководителям предприятий всех форм собственности.
В своем обращении глава города также отметил, что до полного преодоления последствий непогоды коммунальные службы будут работать сверхурочно.
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